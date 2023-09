De acordo com o governo canadiano, os viajantes desta comunidade correm risco nos estados norte-americanos dominados pelo Partido Republicano, depois de uma série de leis discriminatórias terem sido aprovadas.

“Alguns estados promulgaram leis e políticas que podem afetar pessoas 2SLGBTQI+. Verifique as leis estaduais e locais relevantes”, refere o site do governo.

“2SLGBTQI+” é a sigla usada pelo governo do Canadá, com o “2S” referindo-se a Dois Espíritos, segundo o glossário de terminologia do governo.

Embora nenhum estado ou lei específicos dos EUA tenham sido referidos, a notícia surge depois de uma onda de leis discriminatórias aprovadas em estados predominantemente controlados pelos republicanos. Estas incluem a chamada lei “Don't Say Gay” ("Não diga gay"), na Flórida, e proibições contra espetáculos de drag, contra apoios à afirmação de género, contra a participação de transgéneros em desportos ou restrições no uso de casas de banho em estados como Kentucky, Texas e Tennessee.

Num comunicado enviado ao canal norte-americano CNN, o departamento de assuntos globais do governo do Canadá afirmou que: “Desde o início de 2023, certos estados dos EUA aprovaram leis que proíbem espetáculos de drag e restringem o acesso da comunidade transgénero a apoios de afirmação de género e à participação em atividades desportivas”.

Este aviso surge depois de um grupo de defesa dos direitos humanos, a 'Human Rights Campaign', com sede nos EUA, declarar o estado de emergência nacional para pessoas LGBTQIA+, em junho.

Além disso, no início do mês de agosto, a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, disse que o governo estava a traçar estratégias antes das eleições presidenciais dos EUA de 2024, especialmente no caso dos EUA se aproximarem do autoritarismo de extrema-direita, segundo o jornal canadiano National Post.

Joly acrescentou ainda: “Em geral, existe o nosso plano de jogo, justamente para poder gerir o que pode ser uma situação bastante difícil. Trabalharei com os meus colegas e com os autarcas, os primeiros-ministros provinciais, com a comunidade empresarial, com os sindicatos, com todos no país, para estarmos prontos independentemente do resultado das eleições”.

O Canadá elaborou diretrizes específicas para os seus cidadãos LGBTQIA+ que viajam para o estrangeiro: "Fique atento às leis que criminalizam atividades e relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo e criminalizam pessoas com base na sua orientação sexual, identidade de género, expressão de género e características sexuais", referem no site do governo.

“Alguns países podem usar leis relacionadas com ‘incómodo público’ ou ‘moral pública’ para criminalizar pessoas 2SLGBTQI+”, dizem ainda.