Ainda sobre o desempenho da CBSA, a instituição fiscalizadora mencionou igualmente uma “má qualidade das bases de dados” e identificou “deficiências básicas na gestão de casos”, fatores que desencadearam “atrasos evitáveis no processamento de milhares de casos”.

“As deficiências na troca de informações” com o Ministério da Imigração, Refugiados e da Cidadania “também atrasaram o tratamento dos casos”, referiu ainda o relatório.

As agências internacionais não mencionam especificamente quando foi realizada esta auditoria, referindo, no entanto, que quando foi desenvolvida o Canadá tinha decidido suspender as deportações para um conjunto de 15 países, entre os quais constavam o Afeganistão, a República Democrática do Congo, o Haiti e o Iraque.

O Canadá tem recebido um número crescente de pedidos de asilo durante os últimos anos: cerca de 50.000 em 2017, cerca de 55.000 em 2018 e cerca de 64.000 no ano passado.