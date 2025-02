"Devido à situação climatérica, a organização cancela a vigília de oração. Convidamos todos, todos a rezarem individualmente, em família ou comunidade, o terço durante o dia de hoje! Continuamos juntos em oração pela saúde do Papa Francisco e caminhamos juntos na esperança", foi adiantado.

O Patriarcado de Lisboa convocou a diocese — com particular foco nos jovens — para uma vigília de oração pelo Papa Francisco no Parque Eduardo VII, esta quinta-feira, às 19h00.

"Durante todo o seu pontificado, o Santo Padre repetiu várias vezes 'rezem por mim'. Nada melhor do que o local onde nos encontrámos com o Santo Padre em agosto 2023 para rezarmos pela saúde do nosso querido Papa Francisco! Vamos juntar a juventude do Papa no mesmo sítio a rezar!", pediu o Patriarcado de Lisboa no início da semana.

De recordar que o Parque Eduardo VII foi um dos palcos principais da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. O Papa Francisco esteve neste local na cerimónia de acolhimento e na Via Sacra com os jovens.

Na semana passada, D. Rui Valério, Patriarca de Lisboa, enviou uma carta a todas as paróquias e comunidades do Patriarcado, pedindo orações pelo Papa Francisco, internado desde dia 14 de fevereiro com uma pneumonia bilateral.

"Nos últimos dias, temos acompanhado Sua Santidade o Papa Francisco, neste momento de saúde frágil. Peço a todos os diocesanos do Patriarcado de Lisboa que nas suas orações pessoais tenham o Santo Padre presente", pediu.

O Patriarca exorta a que, "nos momentos habituais de oração que já acontecem nas paróquias e comunidades – como exposições do Santíssimo Sacramento, orações do Terço do Rosário" — se façam "preces especiais pelo Papa".

"Peço também a todos os sacerdotes que, nas celebrações da Santa Missa, na Oração universal acrescentem uma intenção pela saúde do Santo Padre", acrescenta o bispo titular da diocese de Lisboa.