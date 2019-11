Paulo Cortes admite que o doente de hoje é mais informado, mas defende que a literacia em saúde “ainda não atingiu o patamar desejado”.

“Tal como em todas as áreas, muitas vezes a informação não é conhecimento (…) Há muita informação, mas muitas vezes não se traduz em conhecimento pois há também muita desinformação”, defende.

A este respeito, apontou o projeto SNS Digital, que a SPO assinou com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), para alimentar a plataforma digital do SNS com conteúdos científicos da responsabilidade da Sociedade de Oncologia, dirigidos a toda a população.

“Há muita gente que não sabe onde procurar informação certa” e as mensagens claras e bem dirigidas “continuam a ser importantes”, acrescenta.

O responsável defendeu ainda que, na área da prevenção, as campanhas devem acompanhar a evolução da sociedade e modernizar-se “se querem chegar às pessoas”.

“Todos temos, mais do que falar em campanhas em que repetimos sempre as mesmas coisas, de ser mais criativos. A sociedade evoluiu, as formas de comunicar e de as pessoas receberem as mensagens mudaram e temos de nos adaptar a isso, fazendo campanhas de prevenção mais inovadoras, de forma a atingir o maior número de pessoas”, afirma.

O responsável destaca o Plano Estratégico a três anos desenvolvido na Sociedade Portuguesa de Oncologia e explicou que a estrutura a que preside definiu cinco áreas de atuação estratégica, que deram origem a cinco grupos de trabalho, envolvendo pessoas da SPO, externas e até não médicos.

'Dados em Oncologia’ - pois “há falta de informação em relação à realidade das doenças oncológicas e capacidade instalada” - e ‘Prevenção’ – “com projetos desenvolvidos com a Sociedade de Pneumologia em relação ao tabagismo e outras na calha para apoiar o rastreio do cancro do colon” - são duas das duas áreas/grupos estratégicos.

Os restantes grupos/áreas são os ‘Sobreviventes’ – “que cada vez são mais e com desafios para abordar, não só na perspetiva médica, mas também política e social” -, ‘Cancro Hereditário’ e ‘Cuidados de Suporte Paliativos’.

“A visão do nosso mandato na SPO foi abrir a Sociedade a cada vez mais parceiros, para ajudar cada vez mais os doentes oncológicos, numa lógica de achar que a oncologia é multidisciplinar, mas multiprofissional”, defende o presidente da SPO.

Ao longo de três dias, mais de 600 profissionais de saúde vão discutir no Congresso Nacional de Oncologia os avanços no diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas, sob o mote “Uma visão sobre o futuro da Oncologia em Portugal – ciência, estrutura e decisão”.