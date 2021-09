Segundo adianta o jornal Sulinformação, Paulo Karussa — que integra as listas do PS, liderada por Álvaro Araújo, na candidatura socialista à Câmara Municipal de Vila Real de Santo António — terá chamado de "panasca" a Luís Gomes, cabeça de lista do PSD ao mesmo órgão e ex-autarca do concelho, num comentário escrito na rede social Facebook.

"Este gajo nem merece o pão k come", escreveu ainda Karussa.

Em reação, o PSD de Vila Real de Santo António emitiu um comunicado para "repudiar veementemente esta atitude homofóbica" e criticar as ofensas que "atentam contra o bom nome do candidato Luís Gomes e põem em causa os valores democráticos da igualdade e da tolerância que o PSD defende e sempre defendeu". Os sociais-democratas, lembrando que " homofobia é um crime grave e deve ser denunciado às autoridades competentes", exigem "à candidatura do Partido Socialista, liderada por Álvaro Araújo, uma tomada de posição pública sobre esta atitude e a retirada imediata do autor deste crime das suas listas às próximas eleições autárquicas".

Na sua página pessoal, Paulo Karussa já fez um pedido de desculpas, assumindo "sozinho a responsabilidade" do ato e dizendo que se excedeu devido às "perseguições" a que alegadamente foi sujeito quando Luís Gomes ocupava o cargo de presidente da Câmara de Vila Real de Santo António. "Em nada este comentário representa a conduta democrática da candidatura que defendo e que continuarei a defender", disse o candidato, não havendo, à data, ainda reações por parte da candidatura de Araújo ou do PS.

Luís Gomes volta a candidatar-se depois de ser presidente da Câmara de 2005 a 2017, altura em que foi substituído por Conceição Cabrita, que entretanto renunciou ao mandato depois de ter sido detida no âmbito de um caso de corrupção na venda de um terreno da autarquia e de já ter anunciado que não se ia recandidatar.

Nas últimas eleições para a Câmara de Vila Real de Santo António, em 2017, o PSD venceu com maioria absoluta e obteve quatro dos sete eleitos em disputa, contra dois do PS, segunda força mais votada, e um da CDU.

Luís Gomes e Álvaro Araújo concorrem ainda com Álvaro Leal, que se recandidata pela CDU, Celeste Santos, do BE, Marcelo Jerónimo, pelo movimento independente Construir o Futuro, David Costa, pelo Chega, e Saul Rosa, pelo PAN.