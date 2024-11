As candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento Acessível (SMAA), através do qual a Câmara Municipal de Lisboa apoia famílias e profissionais deslocados no pagamento das suas rendas habitacionais, abriram ontem e prolongam-se até ao dia 11 de dezembro.

As candidaturas decorrem online, na Plataforma Habitar Lisboa, e o apoio destina-se a quem despende 30%, ou mais, do seu rendimento com a renda mensal de uma habitação arrendada no mercado privado.

Em comunicado enviado às redações, a Câmara Municipal de Lisboa explica que o limite mínimo do rendimento global dos agregados familiares foi reduzido para 6.000 euros para permitir alargar o universo de beneficiários.

"Baixámos, pela segunda edição consecutiva, o valor de acesso ao Subsídio Municipal ao Arrendamento Acessível, para permitir que pessoas e famílias que até aqui não reuniam os critérios para aceder a este programa possam ser abrangidas e beneficiar de um apoio mensal no pagamento da sua renda”, destaca Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa.

"Estamos a realizar um esforço sem precedentes para dar respostas aos graves problemas de habitação com que nos confrontamos na cidade, com medidas concretas e diversificadas que vão ao encontro das dificuldades que a população enfrenta. Temos trabalhado diariamente para agilizar essas respostas, com a construção de novas casas, a reabilitação e a disponibilização de habitações municipais – incluindo muitas que estavam fechadas quando iniciámos o mandato – e o reforço do programa de apoio à renda”, conclui.