De acordo com a Lusa, a capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de mau tempo e outro de vento forte para a orla marítima da Madeira, recomendando precauções em zonas junto ao mar e redobrada vigilância às embarcações no arquipélago

O aviso de mau tempo, divulgado com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está classificado pela autoridade marítima regional como sendo de “sinal seis”, o que representa vento entre os 51 e os 62 quilómetros de qualquer direção.

“Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas”, lê-se na informação.

Quanto ao aviso de vento forte, está em vigor até as 18h de quinta-feira.

Segundo a capitania, o vento vai soprar de norte/nordeste “fresco a muito fresco, por vezes forte a partir do meio da tarde” de hoje, sendo a visibilidade boa e as ondas na ordem dos dois metros nas partes sul e norte da ilha.

A capitania aconselha cuidados a toda a comunidade marítima, nomeadamente o reforço da amarração das embarcações atracadas e fundeadas, que se evitem passeios junto ao mar e zonas expostas, além da prática de atividade de pesca lúdica.

O IPMA também colocou as ilhas da Madeira e do Porto Santo sob aviso amarelo, o segundo numa escala de quatro, para a persistência de altas temperaturas a partir de hoje e até o final da tarde de sexta-feira.