De acordo com o aviso, que tem como base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento irá soprar de sul/sudoeste “fresco a muito fresco, por vezes forte no início, tornando-se gradualmente oeste/sudoeste moderado a fresco”.

A visibilidade será “boa a moderada, sendo moderada a fraca, por vezes má, no início”.

As ondas devem variar entre 1,5 metros e 2,5 metros nas costas sul e norte da ilha.

A capitania do Funchal recomenda aos armadores que reforcem as amarrações das embarcações e mantenham “uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas”.

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e a prática de pesca lúdica são outras das recomendações.

No sábado, a autoridade marítima regional emitiu um aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira, que vigorava inicialmente até às 18:00 de hoje.

A capitania divulgou também um aviso de mau tempo sinal 6, que corresponde a vento de qualquer direção entre 51 e 62 quilómetros por hora.

A Madeira e o Porto Santo estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, “por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoada”, até às 12:00, de acordo com o IPMA.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.