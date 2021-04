Um homem tentou furar de carro a barreira de segurança do Capitólio, sede do Governo nos EUA. Dois polícias ficaram feridos e um dos agentes não resistiu. O suspeito foi baleado. Para já, as autoridades descartam a tese de ataque terrorista. O incidente tem lugar três meses depois da invasão de 6 de janeiro.

