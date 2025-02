"Os Cardeais residentes em Roma, com todos os colaboradores da Cúria Romana e da Diocese de Roma, recolhendo os sentimentos do Povo de Deus, reunir-se-ão na Praça de São Pedro, às 21 horas [menos uma hora em Portugal], para a recitação do Santo Rosário pela saúde do Santo Padre. A oração de hoje será presidida por Sua Eminência o Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin", lê-se na nota da Santa Sé.

O momento de oração pelo Papa Francisco vai acontecer todas as noites a partir desta segunda-feira.

Esta manhã, o Vaticano anunciou que o Papa Francisco passou a noite bem e está a descansar.

No domingo, o Vaticano disse que o Papa continua em estado crítico no hospital Gemelli, em Roma, Itália, e que alguns exames de sangue indicavam uma insuficiência renal leve, mas sob controlo.

O Papa, de 88 anos, foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro, na sequência de uma pneumonia nos dois pulmões e teve uma crise respiratória na sexta-feira, agravando o seu estado de saúde.

Esta hospitalização, a quarta desde 2021, está a causar grande preocupação, uma vez que o Papa já se encontra debilitado por uma série de problemas nos últimos anos, que vão desde operações ao cólon e ao abdómen a dificuldades de locomoção.