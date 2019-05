A celebração, que decorre 102 anos após os acontecimentos da Cova da Iria e dois anos após a visita do Papa Francisco, começa hoje e termina na segunda-feira, tendo como tema “Dar graças por peregrinar em Igreja”.

A escolha de Luis Antonio Tagle para presidir à celebração é mais um sinal de atenção do Santuário de Fátima à Ásia, escolhendo este ano um cardeal das Filipinas, o único país do continente asiático onde os católicos são maioritários.

Em 2018, o bispo emérito de Hong Kong presidiu à peregrinação de maio e o bispo de Hiroshima à de outubro. Este ano, em outubro, será também um cardeal asiático a presidir, o arcebispo de Seul, capital da Coreia do Sul.

Até sábado estavam inscritos para a peregrinação internacional 176 grupos de 36 países.

Segundo o Santuário de Fátima, em 2018, visitaram aquele local 456 grupos asiáticos, 125 dos quais eram sul-coreanos, 93 filipinos, 48 indonésios e 36 vietnamitas.

As cerimónias no Santuário começam às 18:30, na Capelinha das Aparições e às 21:30 será rezado o terço, seguido da procissão das velas e missa. A peregrinação termina na segunda-feira, com missa, bênção dos doentes e procissão do adeus.