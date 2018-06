Na caricatura, inserida no espaço humorístico "Canalha", Joana Matsombe aparece de fato de banho, numa piscina, com o ex-governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, de calções.

No mesmo espaço, aparecem as palavras "Nosso Banco" e "Supervisão Bancária".

"Com a caricatura, pretendíamos frisar que o banco central sabia da degradação da situação do Nosso Banco, os responsáveis do Banco de Moçambique estavam ao corrente da situação perigosa e de insolvência do Nosso Banco", disse à Lusa o editor do Canal de Moçambique.

O Nosso Banco está em processo de liquidação decretado pelo Banco de Moçambique, depois de o banco central o ter obrigado a cessar operações em 2016 devido à "situação financeira e prudencial deficitária, pondo em risco os interesses dos depositantes e demais credores, bem como o normal funcionamento do sistema bancário".