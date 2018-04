Com 95,58% das urnas apuradas, Carlos Alvarado, do Partido Ação Cidadã (PAC), obteve 60,74% dos votos, contra 39,26% do rival, candidato pelo conservador Restauração Nacional (RN), um partido com origem nas igrejas neopentecostais.

Fã do escritor Ernest Hemingway e da banda Pink Floyd, Carlos Alvarado foi jornalista e formado em ciência política. De voz grave e fala pausada, Quesada marcou a campanha com uma mensagem de unificação do país e de renovação do partido no poder, aglutinando forças de outros grupos políticos.

Carlos Alvarado é casado com Claudia Dobles, de quem tem um filho, Gabriel.

Filho de pai engenheiro e mãe dona de casa, Alvarado é o filho do meio de três irmãos de uma família de classe média. O seu irmão mais velho, Federico, é engenheiro como o pai, e sua irmã mais nova, Irene, é economista.

Carlos Alvarado Quesada estudou jornalismo na Universidade da Costa Rica (UCR) e exerceu a profissão no jornal universitário e no semanário Ojo.