Nos últimos congressos deste partido, as listas propostas por António Costa para os 251 efetivos para a Comissão Nacional do PS tiveram sempre a alternativa de uma lista apresentada pelo dirigente socialista Daniel Adrião, o que aparentemente, desta vez, não aconteceu.

O prazo para a entrega de listas para a Comissão Nacional do PS terminou às 17:00, o que contrariou uma habitual prática entre os socialistas de aceitação de listas até à madrugada de domingo.

A lista proposta por António Costa para a Comissão Nacional é encabeçada pelo secretário-geral adjunto deste partido, José Luís Carneiro.

Na sequência do Congresso Nacional do PS de 2018, a corrente de Daniel Adrião obteve mais de 10% dos lugares para a Comissão Nacional e, posteriormente, para a Comissão Política deste partido.

Nas eleições diretas para o cargo de secretário-geral em junho passado, Daniel Adrião candidatou-se contra António Costa, tal como já tinha acontecido em 2016 e 2019, obtendo cerca de 6% dos votos.

Daniel Adrião afirma que fez acordo para lista única à Comissão Nacional

O dirigente socialista Daniel Adrião afirmou hoje que fez um acordo para a formação de uma lista única à Comissão Nacional, órgão máximo partidário entre congressos, mantendo a representação de 28 elementos.

Contactado pela agência Lusa, Daniel Adrião disse que “houve um acordo para a formação uma lista conjunta”, resultado de “conversas nos últimos dias e que hoje foi concretizado”.

O dirigente socialista acrescentou que vai “manter a representação que tinha na Comissão Nacional de 28 elementos, ou seja, de 12%”, como resultado do acordo firmado com a lista proposta pelo atual secretário-geral do PS, António Costa, e encabeçada pelo secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro.

