"Não posso prometer nada, mas posso prometer que vamos estudar a questão e que, se de alguma forma pudermos contribuir para a solução, fá-lo-emos", declarou Carlos Costa, que esteve hoje a ser ouvido na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, em Lisboa, na sequência de um requerimento do Bloco de Esquerda sobre a situação destes trabalhadores.

Na origem do requerimento do BE está um processo de recapitalização levado a cabo pelo Grupo Alicoop, proprietário da rede de supermercados Alisuper, Macral e Geneco, com recurso a um empréstimo junto do BPN (que foi posteriormente vendido ao banco BIC), tendo o empréstimo sido pedido em nome dos trabalhadores.

O processo remonta a 2007, mas, perante a insolvência do Grupo Alicoop, o banco começou a exigir aos trabalhadores que assumissem os encargos com a dívida, uma situação que para alguns implicou que fossem alvo de penhoras.

Posteriormente, em 2012, o Grupo Aliccop foi adquirido pela N&F – Comércio e Distribuição Alimentar Lda., que se responsabilizou por aquele empréstimo.