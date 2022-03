Carlos Martins.

A JáChegou marca presença no evento What's Next - Innovating Tourism , promovido pelo NEST – Centro de Inovação do Turismo, que terá lugar de 16 a 20 de março na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa.

Com a saúde em dia, sem dúvida que não vejo limites. A aprendizagem é algo que me fascina e a partir daí tudo é possível.

O que dirias ao CEO da concorrência se te cruzasses com ele no corredor?

Antes de aprender com o nosso CEO, o Pedro Carneiro, a ser um empreendedor, era moldador líder de produção numa fundição no setor automóvel.

Tudo começou no início da pandemia, de um quarto passámos para uma garagem, rumo ao nosso primeiro escritório. A solução Jáchegou aparece devido às várias falhas detetadas [neste tipo de serviços] e a uma necessidade identificada no mercado.

