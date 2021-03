Um erro informático levou a que o agendamento da vacinação de 400 munícipes fosse feito para a mesma hora, no Centro de Vacinação Carlos Queiroz, confirma o município de Oeiras no Facebook.

"Assim que ficou ao corrente do sucedido, a Câmara Municipal providenciou de imediato a abertura de novos espaços de espera, toldos, mais 200 cadeiras e lanches para minimizar o sucedido e garantir conforto aos utentes", lê-se na nota publicada pela autarquia na mesma rede social.

As pessoas, maioritariamente idosos com mais de 80 anos ou pessoas com outras comorbilidades, estiveram à espera várias horas ao sol à porta do pavilhão desportivo.

À SIC Notícias, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, confirmou que os agendamentos foram todos marcados para as 10h00.

Já Rafic Ali Nordin, diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras, garantiu que problema não se repetirá esta quinta-feira e que foram abertos mais postos de vacinação.