A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) comunicou hoje a aprovação do visto, pelo Tribunal de Contas, do contrato entre a CMA e o agrupamento de empresas constituído pela Ahlers Lindley e a ETG – Empresa de Transportes e Gestão S.A. para a execução dos sistemas de carregamento para operação do novo Ferryboat 100% Elétrico, na ligação entre São Jacinto e o Forte da Barra, pelo valor de 1.510.490,55 euros.

Os sistemas de carregamento ficarão localizados em plataformas específicas instaladas em zona próxima aos cais de atracação do 'ferry' “Salicórnia”, em São Jacinto e no Forte da Barra. Segundo é descrito pela nota municipal, os sistemas de carregamento elétrico poderão ser operados de modo automático ou manualmente, considerando a autarquia ser "um fator por demais importante na operacionalidade das travessias e no cumprimento dos horários dos transportes fluviais de Aveiro".

A CMA informa ainda que adjudicou à empresa E-REDES (antiga EDP), pelo valor de 162.030,98 euros, os trabalhos de ligação à rede elétrica, entre os postos de transformação públicos e privados, nas imediações dos dois cais de atracação da embarcação, em São Jacinto e no Forte da Barra.

O 'ferryboat' elétrico “Salicórnia” está a ser construído no estaleiro da Navaltagus, correspondendo a um investimento global que ascenderá aos nove milhões de euros, contas feitas à embarcação, ao sistema de carregamento e à ligação elétrica dos cais de atracação.