O Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa confirma ao SAPO24 o despiste de um veículo ligeiro de passageiros junto à curva do Mónaco, em Caxias. O alerta foi dado às 07h33.

Até ao momento "desconhece-se se o carro tem vítimas no interior".

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, Sérgio Duarte, o carro encontra-se “junto às rochas, a cerca de cinco/dez metros da costa”.

Em declarações à Lusa, o responsável adiantou que as autoridades encontraram uma mochila com uma carteira com documentos de um homem de 31 anos, que alegadamente conduzia a viatura.

Sérgio Duarte referiu também desconhecer-se, para já, se o homem viajava sozinho ou se haverá mais desaparecidos.

As buscas estão a decorrer com mergulhadores da Marinha Portuguesa e um bote, além de bombeiros de Paço de Arcos, PSP de Oeiras, um bote da Marinha e agentes de investigação da mesma autoridade.

No local estão 16 operacionais e seis veículos.