A viatura onde seguia a mulher do treinador d FC Porto, Liliana Conceição, com os filhos Rodrigo (22 anos), jogador dos azuis e brancos, e José (7 anos), foi atacado por um grupo de adeptos que apedrejou o carro e dirigiu insultos aos ocupantes, aquando da saída do Estádio do Dragão, após a derrota por 0-4 diante do Club Brugge, num jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

De acordo com o jornal Record, os projéteis partiram os vidros da viatura e atingiram a esposa e, pelo menos, um dos filhos de Sérgio Conceição. O incidente terá acontecido na zona junto ao Museu do Dragão e foi isolado, ou seja, nenhum dos outros carros foi tido como alvo, facto que terá deixado a família do técnico português em sobressalto.

A situação foi reportada à PSP.

Sérgio Conceição tem vividos vários momentos de contestação esta temporada. Primeiro, ainda antes do início da época, com a venda do filho, Francisco Conceição, ao Ajax por um valor considerado baixo, cinco milhões de euros, seguindo-se depois críticas após as derrotas com Rio Ave, a contar para a Liga Bwin, e com o Atlético de Madrid e Club Brugge para a Liga dos Campeões.

Na sexta época ao comando dos Dragões, onde já conquistou três campeonatos nacionais, três supertaças e duas Taças de Portugal, somando todos os períodos de contestação, o técnico português nunca passou por um momento idêntico ao da noite de terça-feira.