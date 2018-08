A viatura ligeira que hoje foi vista a afundar-se na barragem do Caldeirão, nas proximidades da cidade da Guarda, não tinha ocupantes no seu interior, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, os meios no local, incluindo mergulhadores que se deslocaram de Viseu, concluíram que “não há pessoas no interior da viatura” e que a mesma foi furtada.

“Os proprietários foram ao local e disseram que o veículo foi furtado e que fizeram queixa na GNR”, disse, indicando que o caso está a ser investigado pelas autoridades policias.

A mesma fonte do CDOS adiantou que “pelas 06:50 foi dado o alerta por uma pessoa que viu uma viatura a afundar-se na barragem”, na área da freguesia de Corujeira e Trinta, no concelho da Guarda.

Estiveram no local um total de 43 elementos, 13 viaturas e duas embarcações dos Bombeiros Voluntários da Guarda, dos mergulhadores de Viseu, da GNR e da Polícia Judiciária.