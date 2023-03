O roubo de automóveis, particularmente dos fornecedores Kia e Hyundai, cresceu em várias cidades dos EUA por parte de jovens e adolescentes que usam as redes sociais para saber como o fazer, adiantou o The New York Times.

"Sabemos que muitos dos nossos jovens agora andam a assaltar carros como desafio, ou tendência", disse Cerelyn J. Davis, chefe da polícia de Memphis. "Eles acham que é fácil fazê-lo".

Com uma chave e um cabo USB, conseguem fazer ligação direta nos modelos Kia e Hyundai que não estão equipados com dispositivos de segurança que impeçam o carro de ser ligado sem chave.

Aprenderam a fazê-lo com vídeos de redes sociais, nomeadamente do TikTok, onde corre o "Desafio Kia".

Dos quase 11 mil carros que foram roubados em Memphis no ano passado, cerca de um terço eram modelos antigos Kia ou Hyundai. E mais de metade das 175 pessoas presas e acusadas por roubo de carros este ano em Memphis eram adolescentes.

Os roubos de carros aumentaram nos EUA durante a pandemia, e desde então continuam a aumentar.

As duas marcas de automóveis já emitiram declarações. A marca Hyundai garantiu "uma atualização gratuita de software antiroubo" para resolver este problema.

Quanto aos representantes do Youtube e do TikTok, dizem ter removido vários vídeos relacionados com o "Desafio Kia" nos últimos meses. Um porta-voz do TikTok disse que a rede social "não tolera este comportamento, que viola as [suas] políticas, sendo removido se for encontrado na plataforma".