No encontro marcarão presença o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, na sessão de abertura, e a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, no encerramento.

O programa inclui dois painéis de apresentação dos dados do projeto SAGE, seguidos de debate.

No primeiro momento, com o tema "Igualdade de género no H2020. Parcerias Nacionais", participará Lígia Amâncio, coordenadora do projeto SAGE, para além de representantes do Instituto Superior de Economia e Gestão, da Escola de Engenharia, do Centro de Estudos Sociais, entre outros.

No segundo painel vão ser dados exemplos de políticas na área em debate e os oradores são Helena Geirinhas Ramos, do Instituto Superior Técnico, Teresa Pizarro Beleza, da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e Teresa Alvarez, da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

O encontro tem lugar entre as 14h30 e as 18h30, no Auditório JJ Laginha, no ISCTE, e o programa está disponível neste site.