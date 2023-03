“Pelo segundo ano consecutivo, uma árvore polaca ganha o Concurso Europeu da Árvore do Ano. O carvalho Fabrykant foi o vencedor da edição de 2023, com um total de 45.718 votos. Em segundo lugar ficou o carvalho Dragão da Eslováquia com 18.198 votos e em terceiro lugar a colónia de macieiras de Krolevtsi, árvore representante da Ucrânia, que participou pela primeira vez no concurso (14.219 votos)”, anunciou a organização em comunicado.

Segundo a organização, a edição de 2023 foi “bastante diversificada” nos exemplares a concurso, ainda que com uma predominância de carvalhos, sendo que o vencedor “evidenciou-se pelas suas dimensões e características peculiares”.

Segundo a organização, “a árvore nacional – o Eucalipto de Contige – é um ilustre representante das florestas plantadas, nas quais é possível, de forma equilibrada garantir a produção florestal, a biodiversidade e o sequestro de carbono, o que em conjunto, tem um contributo positivo para o combate e mitigação das alterações climáticas”.

Portugal conquistou o quinto lugar entre 16 países europeus a concurso, tendo o prémio da edição deste ano sido entregue no Parlamento Europeu.

O Eucalipto de Contige, um exemplar com 140 anos, localizado no concelho de Sátão, Viseu, foi eleito Árvore do Ano em Portugal, tendo sido considerado pela Universidade de Aveiro “a maior árvore classificada de Portugal”.

De acordo com a organização portuguesa, a União da Floresta Mediterrânica (UNAC), a sua plantação remonta a 1878, quando se abriu a Estrada das Donárias, mantendo-se desde então, apesar de todas as intervenções urbanísticas e rodoviárias.

A árvore de grandes dimensões está classificada como de interesse público desde agosto de 1964. A sua plantação poderá estar ligada à celebração do nascimento de uma das filhas do então proprietário.

De acordo com os resultados da votação, que decorreu ‘online’ com mais de 20 mil votos distribuídos pelas 10 árvores, a Azinheira de Alportel, em São Brás de Alportel, Faro, ficou em segundo lugar e em terceiro ficou o Castanheiro Gigante de Guilhafonso, Pera de Moço, Guarda.

O concurso da Árvore Europeia do Ano surgiu em 2011, inspirado num concurso da República Checa sobre a Árvore do Ano.

Desde então, os países envolvidos passaram de cinco para 22. A UNAC aderiu pela primeira vez à iniciativa como organizador nacional em 2018, ano em que foi uma árvore portuguesa a ganhar o concurso internacional.

Na última edição internacional venceu o Carvalho de Dunin, eleito pela Polónia.

De acordo com a UNAC, o objetivo do concurso é destacar a importância das árvores antigas na herança cultural e natural.

A UNAC é uma União de Organizações de Produtores Florestais que representa os interesses dos produtores florestais do espaço mediterrânico português junto das instituições nacionais e europeias.