A Casa Branca vai anunciar hoje a distribuição gratuita de 400 milhões de máscaras do tipo N95, que segundo as autoridades federais conferem maior proteção contra a variante Ómicron do SARS-CoV-2, por todo o país.

As máscaras provêm da reserva estratégica nacional e estarão disponíveis em dezenas de milhares de farmácias e de centros comunitários de saúde, onde os norte-americanos também se podem vacinar contra a covid-19. O Governo do Presidente Joe Biden começará a enviar as máscaras ainda esta semana, para que o público possa obtê-las até ao final da semana seguinte. Na terça-feira, o Governo norte-americano já tinha disponibilizado a opção de os cidadãos poderem solicitar, a partir de casa e 'online', testes gratuitos à covid-19, um dia antes do previsto. As autoridades de saúde criaram um portal na internet onde, de forma imediata, os norte-americanos podem solicitar o envio de até quatro testes de antígeno gratuitos por domicílio, apesar de na semana passada terem anunciado que haveria oito testes rápidos por mês por pessoa. O anúncio da Casa Branca surge na véspera de Biden celebrar o seu primeiro aniversário no cargo de presidente, prevendo-se que dê ainda hoje uma conferência de imprensa sobre a estratégia de combate à pandemia de covid-19, numa altura em que as autoridades de saúde estão a ser criticadas pelas recomendações confusas sobre os dias de isolamento obrigatório e sobre as condições de uso de máscaras de proteção individual.