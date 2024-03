Em comunicado, o gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, dá conta de que se trata de um “reforço da resposta e apoio às mulheres idosas, frequentemente menos visíveis no sistema de prevenção e proteção de vítimas de violência doméstica”.

As duas estruturas residenciais têm, no total, 80 vagas, estando uma no distrito de Setúbal e a outra no distrito de Viseu.

“Trata-se de uma iniciativa – prometida pela tutela – que resulta de uma colaboração entre diversas áreas do Governo, (…) com o propósito de criar a resposta e o apoio às mulheres idosas, frequentemente menos visíveis no sistema de prevenção e proteção de vítimas de violência doméstica”, lê-se no comunicado.

A iniciativa junta várias áreas do Governo, entre o gabinete dos Assuntos Parlamentares, a tutela da Igualdade e Migrações, e os gabinetes da Coesão Territorial e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e a secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, a inaugurarem hoje estas duas casas de abrigo.