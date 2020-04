Em comunicado, a autarquia, no distrito de Lisboa, explica que a iniciativa se insere no programa “Máscaras Acessíveis”, que tem uma série de regras de forma a evitar “situações de açambarcamento” e a alcançar um vasto número de pessoas.

Cada cidadão terá direito a comprar três máscaras, por semana, apresentando um comprovativo de morada e o número de identificação fiscal.

De acordo com a nota, o município de Cascais garantiu já o fornecimento de equipamento “a todos os que estão na primeira linha” e mais expostos à possibilidade de “serem contaminados e contaminarem a comunidade, em especial os lares de idosos”.

“A partir das 00:00 de 02 de maio estaremos em condições de distribuir máscaras de forma generalizada a preços mais baixos do que os 70 cêntimos. Presumo que por essa altura sejam necessárias mais máscaras e, em muitos casos, os cidadãos terão a necessidade de mais do que uma máscara por dia”, refere o presidente da autarquia, Carlos Carreiras, citado na nota.

Carlos Carreiras aposta ainda na produção própria de máscaras, referindo que irá ser lançada uma outra campanha “Faça você mesmo”, para a qual a autarquia irá dar “toda a informação necessária, incluindo os materiais recomendados pelo Infarmed”, no âmbito das respostas comunitárias.

De acordo com a autarquia, o programa “Máscaras Acessíveis” visa dotar todos os cidadãos dos meios de proteção contra o coronavírus, quebrar os movimentos especulativos que levaram estes equipamentos a ser transacionados muito acima do seu valor de mercado e capacitar as IPSS de recursos financeiros, aproximando os cidadãos destas instituições.