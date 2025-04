O maior número de mortos foi registado no Tennessee, onde dez pessoas morreram, incluindo um homem e a filha de 16 anos, depois de um tornado ter destruído a casa onde viviam.

No Kentucky, duas pessoas morreram nas cheias: um rapaz de nove anos que foi levado pela água enquanto caminhava até uma paragem de autocarro para ir para a escola, e um homem de 74 anos que ficou preso debaixo de água dentro do automóvel, segundo as autoridades.

As autoridades de emergência ordenaram uma evacuação obrigatória em Falmouth, uma cidade de dois mil habitantes situada junto a uma curva do rio Licking.

Os alertas foram semelhantes às inundações de há quase 30 anos, quando o rio atingiu um nível recorde de 15 metros, resultando em cinco mortes e mil casas destruídas.

Entretanto, o Arkansas enfrentou no sábado graves inundações, e o secretário de Segurança Pública do estado, Mike Hagar, relatou a primeira vítima mortal, um rapaz de cinco anos que vivia na cidade de Little Rock.

O estado do Arkansas já tinha, no início da semana, sido atingido por tornados que destruíram bairros inteiros e foram responsáveis por pelo menos sete mortes.

No Missouri, um homem de 57 anos morreu quando o veículo que conduzia foi arrastado numa autoestrada. De acordo com a Patrulha Rodoviária do Missouri, o condutor saiu do carro e “sucumbiu à água”.

Em Beaufort, no condado de Franklin, um bombeiro voluntário de 16 anos morreu enquanto respondia a um resgate aquático, informou o Distrito de Proteção contra Incêndios de Beaufort-Leslie.

Isto aconteceu depois da morte de outro bombeiro, na quarta-feira, enquanto tentava ajudar um condutor preso na água.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) norte-americano emitiu um elevado risco de chuvas fortes para partes do Mississípi, Ohio e Tennessee até esta manhã, além de um alerta de cheias para o rio Buffalo, no Arkansas.

Inundações “súbitas e severas” também são esperadas nestas áreas, uma vez que o nível de alguns rios continuará a subir durante dias, colocando a segurança dos residentes e das suas casas em risco, observou a agência.

O NWS referiu que o Mississípi e o Tennessee também enfrentarão possíveis tempestades, com ameaça adicional de tornados e granizo.

A vaga de tempestades surge ocorre numa altura em que quase metade dos escritórios do NWS têm pelo menos 20% dos cargos por preencher, o dobro de há apenas uma década, após os despedimentos implementados pelo novo Presidente norte-americano Donald Trump.