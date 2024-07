Segundo o Jornal de Notícias, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) notificou o operador Lotus Digital Ventures LLC Limited, que opera a marca Lucky Lotus com o objetivo de remover o casino ilegal que funcionava online.

A oferta não estava licenciada em Portugal e foram apresentadas várias denúncias relacionadas com o youtuber Numeiro, que começou a publicitar o casino no seu perfil de Instagram, onde tem 842 mil seguidores, e numa página da Lucky Lotus.

Em junho, o youtuber viajou para a Tailândia com modelos do sexo feminino, um outro tiktoker e um fotógrafo para promover este projeto. “A Lucky Lotus trouxe-nos aqui até Koh Samui e desafiou-nos a lançar uns conteúdos”, ouvia-se num dos vídeos disponibilizados no canal de YouTube do casino ilegal já não está online.

Depois de ser notificada, a Lotus Digital Ventures LLC Limited encerrou a página na Internet, dentro do prazo previsto na lei. Agora, a página refere apenas que o serviço já não está disponível em Portugal.

De recordar que esta não é a primeira vez que Numeiro está envolvido em polémicas relacionadas com jogos e apostas online. O ano passado, a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online apresentou uma queixa-crime contra o youtuber por ter publicitado o site de apostas ilegal "Vem Apostar", num evento no Campo Pequeno.

O youtuber também esteve envolvido num concurso publicitário, aprovado pelo Governo dos Açores, em que era suposto sortear um Ferrari 458 Itália entre as pessoas que comprassem um bilhete que iria dar acesso à transmissão online desse mesmo evento em Lisboa.