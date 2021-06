A investigação relacionada com Joe Berardo conta com um total de onze arguidos. Seis serão coletivos e cinco individuais, entre os quais o empresário madeirense, Carlos Santos Ferreira (o ex-presidente da CGD entre 2005 e 2007) e André Luiz Gomes. A notícia foi inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias (JN).

O diário dá ainda conta que pelo menos uma das associações controladas por Joe Berardo deverá ser uma das entidades coletivas constituídas arguidas. O JN acrescenta que no centro da operação está um alegado conluio numa luta interna de poder na Caixa.

Joe Berardo vai ser hoje à tarde inquirido Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) após ontem ter sido detido por suspeita de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, entre outros ilícitos.

As diligências deste caso foram executadas pela PJ, com a intervenção de 138 elementos desta força policial, acompanhados de nove magistrados do Ministério Público, sete Juízes de Instrução Criminal e 27 inspetores da Autoridade Tributária, "a maioria dos quais foram alocados apenas para a concretização desta operação, não tendo a equipa de investigação do processo esta composição".

A PJ esclareceu que se trata de um grupo "que entre 2006 e 2009 contratou quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros" e que terá causado "um prejuízo de quase mil milhões de euros" à CGD, ao Novo Banco e ao BCP.

"Este grupo tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar", acrescenta a PJ no mesmo comunicado.

Na investigação, que começou em 2016, foram identificados "procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito contrários às boas práticas bancárias", refere ainda a polícia de investigação criminal.

Os investigadores procuram indícios de "atos passíveis de responsabilidade criminal e dissipação de património".