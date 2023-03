De acordo com a mesma fonte, o aviso para a queda de neve, que está em vigor desde as 05:46, vai manter-se até as 12:00 de hoje naqueles dois distritos.

O aviso é para queda de neve acima de 1.600 metros e possibilidade de acumulação de 5 a 10 centímetros acima dos 1.800 metros, com o IPMA a alertar para eventuais perturbações na circulação, com vias ou estradas interditas, e possível formação de gelo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente aguaceiros, que vão diminuindo de frequência a partir da tarde, e vento moderado a fraco.

A previsão aponta ainda para acentuado arrefecimento noturno e pequena descida da temperatura mínima e agitação marítima forte na costa ocidental, sendo que o aviso amarelo emitido para 10 distritos devido ao estado do mar terminou as 06:00 de hoje.