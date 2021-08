"Felizmente não afetou o aldeamento onde temos a nossa operação turística. Passou ao lado da 'club house', que está no centro da propriedade e, grosso modo, apesar do aparato, das chamas e do pequeno mato que queimou, foi um grande susto, mas em termos de danos tivemos apenas um edifício, o do café junto ao campo de práticas de golfe, que ardeu completamente", disse Salvador Lucena.

O campo de golfe foi encerrado, mas o responsável disse que conta que esteja apto no fim de semana, acrescentando que restaurantes, a zona de lazer e o resort, bem como os serviços, estão a funcionar normalmente. "De resto, há algumas árvores mortas, que é sempre um aspeto triste", sublinhou.

"Pensámos que o fogo estava a passar ao lado, mas houve uma frente que se desenvolveu na nossa direção ao final da tarde [de segunda-feira] e, com ventos fortes, rapidamente entrou pela propriedade, afetando algumas zonas do campo de golfe e continuando para sul. Basicamente, atravessou de norte a sul", disse Salvador Lucena.

O diretor-geral do empreendimento situado no lugar do Pocinho, no concelho de Vila Real de Santo António, referiu que no momento em que o complexo foi atingido pelas chamas havia cerca de 70 hóspedes.

"As autoridades presentes aconselharam a que saíssem. Houve pessoas que saíram, outras optaram por ficar, apesar de tudo. Houve alguns que anteciparam o final das suas férias e alguns já estão de regresso e estamos a trabalhar normalmente", afirmou Salvador Lucena, sublinhando que os bombeiros estiveram presentes no local durante toda a noite.

O incêndio rural que deflagrou na segunda-feira em Castro Marim, e que lavra em mais dois municípios do Algarve, foi dominado às 16:02, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

Este incêndio deflagrou na madrugada de segunda-feira na freguesia de Odeleite, no concelho de Castro Marim, mas estendeu-se para os municípios vizinhos de Vila Real de Santo António e de Tavira, obrigando a retirar cerca de 80 pessoas das suas habitações.

Num balanço feito ao final da manhã de hoje, o comandante das operações de socorro, Richard Marques, disse que a área ardida era de 9.000 hectares.

Pelas 16:20 o fogo mobilizava 534 operacionais, apoiados por 191 veículos e seis meios aéreos, segundo a página da Proteção Civil nacional.