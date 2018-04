Torrent anunciou a sua quarta proposta de candidato a presidente regional através do Twitter, depois de concluir uma ronda de contactos com os grupos parlamentares catalães.

O presidente do parlamento regional não fixou ainda uma data para o plenário de investidura (no qual o candidato deveria debater, presencialmente, o seu programa de governo, submetendo-se depois a votação). No entanto, Torrent não descarta que este se possa realizar na próxima semana.

Na sua mensagem no Twitter, Torrent indicou que propõe Jordi Sànchez porque este "é o que reúne mais apoios e mantém plenamente em vigor todos os direitos políticos".

A decisão sobre a data do plenário poderá estar a aguardar uma eventual autorização do Supremo Tribunal espanhol para que Jordi Sànchez saia para prisão para se deslocar ao parlamento regional catalão, em Barcelona. O Supremo não autorizou Sànchez na primeira vez que este foi designado como candidato.

No entanto, desta vez Sànchez poderá alegar perante o Supremo que o Comité dos Direitos Humanos das Nações Unidas admitiu para análise uma queixa sua. O Comité ainda não se pronunciou sobre a matéria, mas pediu a Espanha que garanta "os direitos políticos" de Sànchez.