“Acho que muito mais cedo do que tarde, vamos garantir a morte assistida a quem o desejar e respeitar todas as formas de dignidade de viver a vida até ao fim, fim que cada um pode escolher por causa do caminho do João Semedo”, disse no encerramento da sessão de homenagem ao antigo coordenador do BE, no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, na quinta-feira à noite.

A evocação, que contou com centenas de familiares, amigos e bloquistas, tinha no palco uma imagem de João Semedo acompanhado da frase: “Tive a vida que escolhi, a vida que quis, não tenho nada de que me arrependa. Sim, fui muito feliz”.

Depois de 15 testemunhos, preenchidos com momentos de poesia e música, Catarina Martins terminou a evocação considerando que “mais difícil” do que a aprovação da morte assistida será o “caminho para uma nova lei de bases da saúde”.

“Mas sei que o que nos deixaram construídos, Semedo e Arnaut, é boa parte do caminho feito, feito pela qualidade da proposta, feito por tudo o que disseram e feito por uma outra coisa que João sabia e fazia como ninguém que é juntar gente”, afirmou.

Catarina Martins, que partilhou momentos da sua vivência com o antigo dirigente, referiu que o caminho que João Semedo fez não foi apenas um caminho de uma proposta competente, debatida e estudada que pode ser votada no parlamento, “foi mais do que isso”.