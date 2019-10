Catarina Martins votou hoje de manhã, por volta das 10:10, na Escola Secundária Almeida Garret, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, tendo votado de imediato, uma vez que não havia fila.

"O apelo que nós fazemos é sempre este: que mais gente participe, que ninguém deixe de exercer o seu direito de voto, que ninguém deixe de escolher, que toda a gente utilize o seu poder para decidir o que é quer para o país nos próximos quatro anos", apelou.

A coordenada do BE lembrou que foram feitas alterações para o acesso ao voto, tanto no voto antecipado, como no voto dos portugueses que vivem fora do país "no sentido de garantir que todos possam participar", pelo que reforça, é importante que "toda a gente participe”.

"A democracia não é seguramente um sistema perfeito, mas é tão melhor quanto mais gente votar, quanto mais gente fizer ouvir a sua voz", defendeu.

Questionada sobre a elevada afluência às urnas durante a manhã naquela escola em Gaia, a líder do Bloco disse que "todos os indícios que há mais gente a votar são bons", salientando, contudo, que "ainda é cedo".