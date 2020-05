Em entrevista ao Público e à Rádio Renascença, Catarina Martins foi questionada sobre a possibilidade de o BE viabilizar o orçamento suplementar que o Governo vai apresentar na sequência da crise gerada pela pandemia de covid-19, tendo respondido que os bloquistas estão “a estudar” e que têm “muita vontade de construir soluções”.

“Há algo aqui que é determinante: a resposta à crise não pode significar um recuo do que se fez nos últimos anos, não pode significar cortes nem nos rendimentos nem nos direitos. Vai ser preciso um novo patamar de medidas sociais e económicas para suportar o país”, avisou.

Questionada sobre as linhas vermelhas do BE para esta aprovação, a líder do BE recusou esta forma de negociação por parte dos bloquistas, cujo objetivo é “definir princípios de progressão”.

Dando o exemplo da crise no turismo e do alojamento local, Catarina Martins defendeu que a resposta de emergência para este setor “tem que ser estrutural”, ou seja, “colocar estas casas no mercado de arrendamento de longa duração com preços compagináveis com os salários que são pagos em Portugal”.

“Outro exemplo: temos muita necessidade de pessoas para os cuidados a idosos e há quatro mil desempregados que se voluntariaram nos centros de emprego para irem apoiar estes cuidados. Mas, em vez de terem um contrato de trabalho, têm uma bolsa. O Estado deve apoiá-las, mas não é para as manter na situação de desemprego. É para lhes garantir o emprego e um contrato de trabalho”, propôs.