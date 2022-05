Com isto é possível prevenir ou retardar o desenvolvimento de doenças genéticas graves através da sequenciação dos genes extraídos de uma amostra de saliva. A CBR Genomics acredita que este modelo vai tornar acessível à população o estudo do seu próprio DNA, permitindo a tomada de decisões de saúde mais informadas e, consequentemente, melhores cuidados de saúde.

Para a CBR Genomics, o objetivo passa por transformar a forma como a informação inscrita no DNA das pessoas é utilizado no acompanhamento médico dos cidadãos. A empresa portuguesa destaca-se no mercado por ter criado um conjunto de serviços — DNA.files — que pretendem detetar patologias, desde recém-nascidos a adultos, e suportar ações clínicas e decisões médicas com base nas informações do DNA.

