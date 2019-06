A deputada do CDS Isabel Galriça Neto confrontou hoje no parlamento a administração do Centro Hospitalar com casos de “adiamento de biopsias cerebrais” por falta de resposta das unidades hospitalares.

“Tenho conhecimento próximo de doentes oncológicos sem ‘follow-up’ [seguimento] por incapacidade de resposta e porque os equipamentos estão obsoletos. Os exames [de imagem] foram externalizados e quando não há pagamento às entidades há um enorme atraso no ‘follow up’”, indicou Isabel Galriça Neto.

A administração do Centro Hospitalar do Algarve indicou desconhecer casos de biopsias cerebrais não realizadas.

O diretor clínico da instituição, Mohamed Americano, disse não ter qualquer conhecimento de biopsias não realizadas por falta de verbas. Contudo, reconheceu que esta semana se verificou o adiamento de cirurgias a dois doentes com tumores cerebrais por sobrelotação dos cuidados intensivos.

Estes dois casos deverão ser ainda operados esta semana, dentro de uma janela de tempo de segurança.