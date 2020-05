“O CDS tem uma posição muito clara desde o início quanto à resolução do imbróglio da TAP, para o qual muito contribuiu a inoperância e a ausência de soluções por parte do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos”, começou por dizer Francisco Rodrigues dos Santos, em entrevista ao Porto Canal na quinta-feira à noite, acusando o governante socialista de estar no parlamento a “ter conversas de café”.

O líder democrata-cristão assinalou que no CDS há “a certeza absoluta” de que “TAP não pode significar todos a pagar a Lisboa ‘airlines’”, e salientou que “não se compreende que se queira, através de um plano de retoma da atividade desta operadora aérea, implicar uma discriminação negativa e injustificada ao norte do país”.

Na sua opinião, a TAP “não pode ser privilégio de uma zona do país”, pedindo “regras que devem estar claras no caderno de encargos” e proteger “o interesse público”.

Rodrigues dos Santos rejeitou também “condicionar o dinheiro dos contribuintes à aplicação de uma solução que não protege o interesse nacional, na medida em que não cobre todo o território português”.

Para o líder centrista, “deve ser preservado o interesse estratégico” da companhia aérea nacional, o que passa “por atribuir toda a relevância ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro [no Porto] enquanto grande aeroporto do noroeste peninsular, que gera uma forte dinâmica económica”.