Mas nas bancas da fruta, do peixe ou das hortaliças foram ficando panfletos com a cara de Costa e a "mãozinha" do símbolo do PS, em tons de vermelho, ao lado dos quais foram sendo colocados outros, do CDS, em tons de azul.

"É bom", afirmou, porque, dessa forma, "as pessoas podem conferir os dois papéis", conferir "quais são as prioridades do PS, que contrastam" com as do CDS, desfiando, depois, algumas das propostas centristas, como a baixa de impostos, a ideia de dar uma "nova dinâmica à economia"

"Ficou muito claro que há duas visões contrastantes", afirmou a presidente do CDS que, neste apelo ao eleitorado do centro e da direita, nunca falou do PSD, liderado por Rui Rio.

A poucas horas do frente a frente, na televisão, com o deputado do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), André Silva, Cristas cruzou-se com uma senhora que levava ao colo um cão.

A líder do CDS, que também tem um cão, afirmou que o seu partido tem ideias, "mas não podem ser só para os animais, têm que ser para o país, para as pessoas, para as pessoas que têm animais".

As legislativas para eleger os 230 deputados à Assembleia da República estão marcadas para 06 de outubro. Concorrem a esta eleição, a 16.ª em democracia, um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação.