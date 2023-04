“A ideia de liberdade, tal qual o CDS a configura, é incompatível com a posição do Presidente Lula da Silva. Neste momento, o Presidente Lula da Silva seria o pior representante do que se quer quando se celebra o 25 de Abril”, afirmou Nuno Melo.

Em declarações à agência Lusa no final de uma reunião com o Governo sobre a data das próximas eleições europeias, o presidente do CDS-PP defendeu que “seja cancelada a vinda do Presidente Lula ao parlamento, para ser parte dessas celebrações”.

“O que nós condenamos é a associação do Presidente Lula da Silva às comemorações do 25 de Abril quando alinha com ditaduras e ataca os Estados Unidos e a União Europeia, uma vez que o 25 de Abril comemora a liberdade e simboliza a ideia contrária de qualquer ditadura”, apontou o eurodeputado.

Nuno Melo afirmou que as declarações de Lula “vão em contraciclo e mostram perigosamente uma deriva” e considerou que “o Brasil não é isto que Lula da Silva mostrou”.

“O Brasil é um país amigo e irmão. Por isso é muito trágico vermos Lula da Silva alinhar com ditaduras, colocando-se contra os Estados Unidos da América e a União Europeia”, acrescentou.

O presidente do CDS-PP salientou que “é muito importante que o Presidente Lula da Silva perceba que, ao contrário do que diz, quem incentiva a guerra é quem a faz, violando fronteiras internacionais, violando o direito internacional, praticando uma guerra de conquista com violência quase medieval, que destrói cidades e vitima homens, mulheres e crianças”.

O líder do CDS-PP criticou igualmente as declarações do PS sobre este tema, considerando-as “totalmente insuficientes e desadequadas”.

“Qualquer democrata tem de condenar as declarações do Presidente Lula da Silva, a começar pelo PS porque é o partido do Governo”, defendeu, apontando que “quando está em causa a liberdade e a democracia as declarações não podem ser equívocas”.

Nuno Melo disse ainda ver “com preocupação a tendência que se vai instalando nos movimentos mais radicalizados à extrema-esquerda e à extrema-direita no sentido de uma narrativa justificativa da Rússia no que tem que ver com a guerra”, considerando que isso “acontece no plano nacional e europeu”.

O eurodeputado salientou que “o CDS luta pelas democracias e não tem dois discursos”.

Luiz Inácio Lula da Silva defendeu no sábado, no final de uma visita à República Popular da China, que os Estados Unidos devem parar de "encorajar a guerra" na Ucrânia e a União Europeia deve "começar a falar de paz".

No dia 25 de Abril vai decorrer na Assembleia da República a sessão de boas vindas a Lula da Silva, às 10:00, com um discurso do Presidente brasileiro, seguindo-se, às 11:30, a sessão solene que assinala o 49.º Aniversário da Revolução de 1974 em Portugal.