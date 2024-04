O anúncio foi feito pelo porta-voz do partido Durval Tiago Ferreira aos jornalistas na sede nacional do CDS-PP, onde decorre a reunião do Conselho Nacional do partido para aprovar a lista.

Ana Miguel Pedro Soares, 35 anos, é vogal da Comissão Política Nacional do CDS-PP. A lista da AD (coligação PSD/CDS-PP/PPM) será encabeçada pelo jornalista e comentador televisivo Sebastião Bugalho.