A medida consta de um dos projetos de lei hoje entregues pelo partido no parlamento que, com um projeto de resolução, serão discutidos pela Assembleia da República na quinta-feira, num debate com duração prevista de perto de duas horas e meia.

Um dos projetos propõe uma alteração ao Código Penal para a “revisão das molduras penais aplicáveis a um conjunto de crimes, quando praticados contra agentes das forças e serviços de segurança no exercício das suas funções, ou por causa delas”.

Os centristas querem que quem pratique crimes de dano (punidos com um a oito anos) e dano qualificado (três a 15 anos) seja punido “com pena de prisão de cinco a 15 anos” se forem praticados contra agentes.

No caso de lançamento de projéteis contra veículos, crime atualmente punido com “pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias”, o grupo parlamentar do CDS propõe que, se estiver em causa um “veículo conduzido por agente das forças e serviços de segurança, no exercício das suas funções ou por causa delas”, a moldura penal passe ao dobro, ou seja, “pena de prisão até dois anos ou pena de multa até 240 dias”.