Na prática, este modelo consiste em "importar" o que já foi adotado para as cirurgias e que tem provado estar a funcionar bem, de acordo com o CDS.

O documento, de quatro páginas, não detalha os custos da proposta, mas Adolfo Mesquita Nunes estimou que, num primeiro ano, será “sempre inferior a 40 milhões de euros”

“Do ponto de vista plurianual não significa um aumento de despesa”, dado que o SNS “também deixa de realizar despesa inerente à consulta”, admitindo-se, ainda, no texto, que a medida “pode significar” redução de despesa dado que as primeiras consultas “podem sair mais baratas, de acordo com a tabela em vigor”.

Em termos anuais, a proposta “corresponde a uma antecipação da despesa que seria sempre realizada”, de acordo com o documento e, em última análise, o número de consultas “depende única e exclusivamente da eficiência do SNS”, se o Serviço Nacional de Saúde “não tiver listas de espera, este sistema não se ativa”.

Esta medida é diferente de uma já adotada pelo Governo, alega o CDS, que permite ao doente escolher um hospital da rede público a para a primeira consulta da especialidade.

A líder do CDS, Assunção Cristas, encerra hoje, ao início da tarde, as jornadas parlamentares dedicadas à saúde, realizadas no Porto.