O pedido da TEM de realização de um conselho nacional é feito numa altura em que surgiram notícias sobre problemas financeiros, decorrentes da redução da subvenção estatal após as legislativas, e que levaram o partido a reduzir o quadro de pessoal e até preparar o encerramento de sedes do partido.

Na carta, a que a Lusa teve hoje acesso, o conselheiro nacional do TEM Mário Cunha Reis propõe ainda uma comissão para a reestruturação económica e financeira do CDS para rever remunerações, ajudas de custos, despesas, renegociar contratos de trabalho e a inventariação do património.

O grupo “Juntos pelo Futuro”, de Filipe Lobo d’Ávila, que também questionou o secretário-geral do CDS, afirmou estar “mais tranquilo” sobre a situação financeira do partido, depois de uma reunião com Pedro Morais Soares.

Em 24 de outubro, o Jornal Económico noticiou que a direção do CDS vai dispensar parte das pessoas que trabalhavam no grupo parlamentar, reduzindo ordenados a quem fica, devido à quebra de deputados e à redução no valor da subvenção estatal, preparando-se igualmente para encerrar duas sedes concelhias.

Segundo o jornal, está em causa a redução da subvenção estatal e das comparticipações financeiras do Estado ao partido, a que se junta um saldo negativo nas contas do ano passado”, e uma fonte do partido citada pelo jornal admitiu que as dívidas podem ser de “perto dos dois milhões de euros” em 2019.

Assunção Cristas anunciou a saída do cargo de presidente do CDS em 06 de outubro, na noite das legislativas em que o partido passou de 18 para cinco deputados, com 4,4% dos votos.

O congresso para eleger uma nova liderança do partido está agendado para 25 e 26 janeiro de 2020, em Aveiro.

Até ao momento, há um candidato declarado, Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), do CDS, e três potenciais candidatos “em reflexão” – Filipe Lobo d´Ávila, do “Juntos pelo Futuro”, João Almeida, deputado e porta-voz do partido com anterior liderança, e o líder da Juventude Popular (JP), Francisco Rodrigues dos Santos.