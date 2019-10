Da atual bancada de 18 deputados, eleita em 2015, em coligação com o PSD, os centristas ficaram reduzidos a cinco, perdendo eleitos de Setúbal (Nuno Magalhães), Viseu (Helder Amaral), Viana do Castelo (Filipe Anacoreta Correia), Faro (João Rebelo), Leiria (Raquel Abecasis), Santarém (Patrícia Fonseca), Viana do Castelo e perderam três representantes em Lisboa, dois no Porto, um Braga e outro em Aveiro.

O desaire eleitoral de domingo e a demissão da presidente abriu a corrida à sucessão de Cristas.

Ainda não tinha passado uma hora e logo surgiram declarações de intenções da parte de dois dirigentes centristas, ambos com representantes no conselho nacional do partido, principal órgão entre congressos.

Filipe Lobo d’Ávila, ex-deputado e do grupo "Juntos pelo Futuro" do CDS, afirmou-se “em estado de choque”, mas não esclareceu se vai avançar para a liderança.

Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), também anunciou que será candidato no congresso que será antecipado.

Dos atuais membros da direção que acompanhou Assunção Cristas desde 2016, não houve, na noite eleitoral, qualquer sinal de avanço ou disponibilidade.

Para a noite eleitoral ficará (quando ainda faltam apurar os círculos da Europa e Fora da Europa, onde o CDS não elege deputados), o pior resultado de sempre, 216.448 votos (4,25%) e cinco deputados, muito longe dos 653.883 votos (11,7%) e 24 deputados eleitos em 2011.

Até agora, os piores resultados do CDS tinham sido em 1987, quando obteve 251.987 votos (4,44%) e quatro deputados, em 1991, com 254.317 votos (4,43%) e cinco deputados e em 2005, com 416.415 votos (7,24%) e 12 deputados.