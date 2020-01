Em declarações à Lusa, junto à foz do rio Febros, em Avintes, Tiago Moreira, deputado na Assembleia Municipal de Gaia, explicou que a visita ao local se insere num conjunto de visitas programadas a outros rios e ribeiras do concelho, com o objetivo verificar o ponto de situação de problemas levantados ao longo dos anos pela CDU, auscultação das populações locais e identificação de novos problemas.

No caso do Rio Febros, Tiago Moreira disse que “tem havido dificuldades na identificação da origem de algumas descargas nesta linha de água, por serem muitas vezes, camufladas e efetuadas de madrugada e em períodos de chuva mais intensa”.

Ao longo das margens, “verificam-se situações de falta de limpeza”, considera a CDU, que refere também que “a impermeabilização crescente da bacia hidrográfica e a canalização das águas pluviais para o rio tem motivado cheias mais repentinas e uma crescente erosão das margens, provocando pontualmente quedas de muros e árvores”.

O rio Febros tem cerca de 15 quilómetros de extensão, nasce na freguesia de Seixezelo, percorre várias freguesias, e desagua no rio Douro, em Avintes.

Para a CDU, muitos dos problemas identificados no Febros são comuns a outras linhas de água do concelho, pelo que apela à autarquia para que “resolva as situações sem acesso a saneamento” e detete “os responsáveis pelas descargas poluentes que se verificam”.

Propõe ainda a divulgação do trilho existente, com cerca de quatro quilómetros, na freguesia de Avintes, proceda ao seu alargamento e à requalificação das zonas envolventes a este e a outros rios do concelho, assegurando, sempre que possível, o seu desentubamento.

A CDU de Gaia tem já planeadas mais visitas a outros rios e ribeiras do concelho - rio Uíma, ribeira de Atiães, ribeira das Devesas e ribeira de Quebrantões, entre outros - e a realização de um debate a 08 de fevereiro sobre esta temática.

Esta iniciativa da CDU de Gaia insere-se na campanha regional lançada pela Direção Regional do Porto do PCP “Em defesa dos nossos rios”, que se prolongará ao longo do ano no distrito do Porto.