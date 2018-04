No âmbito de uma visita que esta manhã a CDU realizou naquela zona em Campanhã, a vereadora constatou “a forte indignação dos moradores de São Pedro de Azevedo com a alteração da Linha 400 da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP)”, refere, em comunicado, a CDU/Porto.

“Passou o trajeto até Rio Tinto-Parque Nascente, ao invés de retornar ao Porto como anteriormente”, o que agora “origina grande transtorno”, porque os moradores têm de “fazer transbordo em Azevedo de Campanhã, o que pode chegar a demorar 40 minutos”, acrescenta.

Para a CDU, “esta zona continua esquecida pela Câmara Municipal, que na campanha eleitoral assumiu promessas de investimento para Azevedo de Campanhã criando expectativas nos moradores, que têm sido defraudados e esquecidos ao longo de muitos mandatos”.

A CDU refere também ter constatado “graves problemas de segurança rodoviária e pedonal, nomeadamente na rua do Bacelo e rua da Levada, que é o principal acesso ao Freixo e que não tem dimensão para dois sentidos de tráfego”.