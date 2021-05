Munidas de tambores, bandeiras, tarjas e cartazes, centenas de pessoas concentraram-se ao final da tarde na Praça 8 de Maio, na Baixa de Coimbra, onde estava inicialmente previsto o final da marcha do Chega.

“Já ninguém atura o facho do Ventura”, “Coimbra! Antifascista!” e “Fascistas, fascistas, chegou a vossa hora; os imigrantes ficam e vocês vão embora”, foram algumas das palavras de ordem dos manifestantes, que tentaram ir ao encontro da marcha do Chega, que foi desviada para a Praça Heróis do Ultramar, mas acabaram impedidos por um forte aparato policial.