Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

O Centro de Atendimento Clínico do Hospital da Prelada (CAC), no Porto, arranca segunda-feira com capacidade para atender mais de 200 casos por dia e aliviar as urgências hospitalares, disse hoje à Lusa o provedor da Misericórdia daquele concelho.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA